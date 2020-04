Primeur Ajax: volgend seizoen in drie verschillende shirts

„We sluiten aan in de rij topclubs met onder meer Juventus, Real Madrid, Manchester United en Chelsea, die ook drie tenues voor één seizoen hebben. Of ik iets kan verklappen over de kleuren? Thuis is rood-wit, de rest een goed bewaard geheim.”

De kleding is inmiddels binnen en wordt momenteel bedrukt. „We kijken naar een goed introductiemoment. Vorig maand was er al een inleidende vergadering met Adidas, een fantastische partner, over ons tenue voor het seizoen 2021/’22. Hun designers en trendvolgers lanceerden een idee, waarna wij mede op basis van onze historie en tradities onze input gaven. Deze week zijn de puntjes op de i gezet en is er een klap op de outfit voor 21’/’22 gegeven.”

