FC Utrecht niet ontmoedigd door kort geding Cambuur en De Graafschap

„Daar doet de uitspraak van de rechter in het kort geding van SC Cambuur en De Graafschap tegen de KNVB niets aan af”, laat advocaat Frans de Weger weten. „Dat was vooral een nationale kwestie die ging om promotie en degradatie. Bij FC Utrecht gaat het om een internationale kwestie. Het gaat ons om een Europees ticket en het spelen van de bekerfinale.”

FC Utrecht mag volgend seizoen vooralsnog niet in de Europa League uitkomen omdat de KNVB heeft besloten dat de bekerfinale niet meer wordt gespeeld. Volgens de voetbalbond kan de club uit de domstad ook op basis van de ranglijst geen aanspraak maken op Europees voetbal. FC Utrecht is het daar niet mee eens omdat Willem II slechts drie punten meer vergaarde. De Tilburgers hebben bovendien een wedstrijd meer gespeeld en een slechter doelsaldo dan het elftal van trainer John van den Brom.

FC Utrecht zit dinsdag weer met de KNVB om de tafel. De club stapt vooralsnog niet naar de rechter maar richt zich de komende tijd vooral op de UEFA, waarmee de advocaat naar eigen zeggen al positieve gesprekken heeft gevoerd. „De KNVB heeft naar de mening van FC Utrecht te weinig onderzocht of er alternatieve mogelijkheden zijn om de bekerfinale alsnog te spelen”, zegt advocaat De Weger. „De bekerfinale is te voorbarig stopgezet en terzijdegeschoven, dat is de essentie van ons verweer. In Frankrijk is het bekertoernooi ook niet voor niets opgeschort, en niet beëindigd.”

„Voorzitter Ceferin van de UEFA zegt vandaag nog letterlijk dat sommige competities te snel zijn stopgezet, nu er bijna overal weer gespeeld gaat worden. Te voorbarig, zegt hij. Dat is voor FC Utrecht een positief geluid. Dit is namelijk de man wiens organisatie, de UEFA dus, na 25 mei gaat beslissen of de KNVB wel de juiste Nederlandse clubs een Europees ticket wil geven.”

„Daarnaast lijkt er ook heel voorzichtig enige ruimte te zijn vanuit de Nederlandse overheid. Sportminister Van Rijn zei woensdag in voorzichtige bewoordingen dat er wellicht voor 1 september toch nog kan worden gevoetbald. Ook dat wil FC Utrecht op zijn minst goed uitgezocht hebben.”