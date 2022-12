Wenger voor het eerst sinds afscheid terug bij Arsenal: ’Juiste moment uitgekozen’

„Hij heeft het juiste moment uitgekozen om te komen kijken”, zei Arteta over Wenger, die nu bij de FIFA werkt als hoofd voetbalontwikkeling. „De manier waarop we voetbalden, was van het niveau dat hij verdient. Hopelijk heeft hij ervan genoten. We bleven rustig toen we op achterstand stonden en lieten ons niet verleiden om te gaan voetballen op de manier die West Ham wilde. We bleven pushen, erin geloven en kwaliteit leveren. We verdienden deze overwinning.”

Arsenal trok de wedstrijd naar zich toe via drie doelpunten tussen de 53e en 69e minuut en verstevigde zo de koppositie in de Premier League. Aanvoerder Martin Ødegaard was twee keer de aangever en werd gekozen tot man of the match. „Een paar jongens zijn naar het WK geweest, maar de rest heeft hard gewerkt tijdens de onderbreking van het seizoen”, aldus de Noorse spelmaker. „Iedereen is hongerig, we wilden graag laten zien dat we niet voor niets staan waar we staan.”