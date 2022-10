Eredivisie-koploper PSV blameert zich bij Cambuur

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy had vastgehouden aan hetzelfde team, dat twee weken geleden voor de interlandperiode had gewonnen van Feyenoord. Jarrad Branthwaite behield zijn plek centraal achterin, terwijl Xavi Simons weer als hangende spits aan de aftrap stond. Bij afwezigheid van spits Luuk de Jong blijft het voor de PSV-trainer zoeken naar de ideale invulling van de spitspositie, waarop sinds het wegvallen van De Jong al acht spelers voor korte of langere tijd hebben gespeeld.

SC Cambuur was flink verzwakt na het uitstapje naar Waalwijk twee weken geleden, waar Mees Hoedemakers, Alex Bangura én trainer Henk de Jong tegen een rode kaart en dus een schorsing aanliepen. De SC Cambuur-trainer bekeek de wedstrijd vanaf de tribune, terwijl assistent Pascal Bosschaart de wedstrijdcoaching voor zijn rekening nam. In vergelijking met de 5-1 nederlaag tegen RKC waren Doke Schmidt, Remco Balk en Daniël van Kaam nieuw in de basiself van de Friezen.

De thuisploeg had voor het bezoek van PSV vier wedstrijden op rij verloren, maar dat bleek niet ten koste gegaan van het vertrouwen. SC Cambuur begon – gedragen door het fanatiek meelevende publiek in het karakteristieke stadion – energiek aan de wedstrijd.

Cambuur viert de 2-0 van Mitchel Paulissen. Ⓒ ANP

Afwachtend en slordig

PSV kon op het kunstgras in Leeuwarden niet hetzelfde niveau op de mat leggen als in de gewonnen topper tegen Feyenoord. Het was nogal afwachtend en slordig, wat het team van Van Nistelrooy liet zien, waardoor SC Cambuur er een echte vechtwedstrijd van wist te maken. De Friezen durfden hoog druk te zetten en lieten de bal goed rondgaan, terwijl PSV aan de bal weinig liet zien. Er was een schot in het zijnet van Philipp Max en een goede kans voor Cody Gakpo, maar dat was het verder wel zo’n beetje. Bij Cambuur waren er kansen voor Jamie Jacobs en Remco Balk, maar vooral Tom Boere was tweemaal dicht bij de openingsgoal.

Na een teleurstellende eerste helft besloot Van Nistelrooy het bij de start van de tweede helft om te zetten. De fysiek sterkere Gakpo ging in de spits spelen, terwijl Simons vanaf de zijkant zijn acties mocht gaan maken. Het veranderde weinig aan het spelbeeld en in de 54e minuut nam SC Cambuur de leiding. Terwijl de boomlange Jarrad Branthwaite languit op het kunstgras lag vanwege een blessure kwam de bal bij Silvester van der Water, die de bal snoeihard in de bovenhoek knalde. Het was voor de Argentijnse doelman Walter Benitez de dertiende keer in veertien duels dit seizoen dat hij minimaal één goal tegen kreeg.

PSV-trainer Van Nistelrooy begon aan het wisselen, maar veel beter werd het er allemaal niet van. Simons en Ismael Saibari maakten plaats voor Yorbe Vertessen en Savio. Even later moesten ook Joey Veerman en Philipp Max plaats maken voor Erick Gutierrez en Fredrik Oppegard. Hoewel hij ook matig speelde, was Veerman zichtbaar ontstemd door de wissel, die opvallend was omdat Van Nistelrooy daarmee de schaarse creativiteit in het PSV-spel nog verder reduceerde.

Er kwamen wel wat kansen. De beste was voor Ibrahim Sangaré na goed voorbereidend werk van Guus Til. De inzet van de Ivoriaan werd uit de doelmond gehaald door Sai van Wermeskerken. Even later moest tot zijn grote verbazing ook Sangaré het veld ruimen voor Richard Ledezma. Armando Obispo kopte de bal rakelings naast en Gakpo moest oog in oog met Cambuur-doelman Joao Virgina zijn meerdere erkennen in de goalie.

In de 84e minuut besliste Mitchel Paulissen de wedstrijd door de bal bekeken in de hoek te leggen, nadat de middenvelder alle vrijheid had gekregen van PSV om aan te leggen. De vreugde-uitbarsting was groot op het veld en op de tribune, waar trainer Henk de Jong zag dat ook zonder zijn directe aanwijzingen SC Cambuur mooi voetbal op de mat kan leggen en een stunt neer kan zetten. Het werd nog erger voor PSV door de 3-0 van Sai van Wermeskerken in de blessuretijd.

