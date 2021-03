Robin van Roosmalen waardeert steun Badr Hari: ’Ik hoorde het verdriet in zijn stem’

Met name de support van Badr Hari deed de Brabantse vechter goed. „Hij loopt er niet mee te koop, maar Badr heeft mij dagenlang appjes en spraakmemo’s gestuurd. Ik hoorde gewoon het verdriet in zijn stem. Hij heeft hetzelfde meegemaakt met zijn zus, die ook op jonge leeftijd is overleden.”

Zo nu en dan krijgt Van Roosmalen nog steeds berichtjes van Hari. Laatst weer. „Toen stuurde hij iets van: ’He Robin, Hoe is het nu met je? Ik denk vaak aan je.’ Dat stel ik echt op prijs. Hij zei ook dat als ik iets nodig heb, ik altijd bij hem terecht kan. Ja, ik heb echt heel veel respect voor Badr.”

Onzeker

Hoewel van Roosmalen relatief goed herstelt van zijn verwondingen, blijft het hoogst onzeker of de voormalig Glory-dubbelkampioen (veder- en lichtgewicht) ooit terugkeert in de ring. „Daar kunnen de dokteren volgend jaar waarschijnlijk pas meer over zeggen. Als ik volledig herstel, wil ik weer vechten, maar dan moet ik fysiek gezien echt weer honderd procent de oude zijn.”

Robin van Roosmalen tijdens zijn partij met Petchpanomrung Klatmookao in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ HH/ANP

Vrede mee

Op 29 september 2018 kwam Van Roosmalen voor het laatst in actie. Hij verloor toen op punten zijn vedergewichttitel aan de Thai Petchpanomrung Kiatmookao. „Als later blijkt dat ik mijn laatste partij heb gevochten, heb ik daar vrede mee. Ik heb over mijn hele carrière gezien veel bereikt. Ik ben dubbelvoudig wereldkampioen in het kickboksen geweest. Een MMA-titel bij Bellator, waar ik momenteel onder contract sta, had de cirkel rondgemaakt, maar het is wat het is. Mijn gezondheid is het allerbelangrijkste.”

Managementrol

Van Roosmalen wil hoe dan ook actief blijven binnen de sport. Op den duur wil hij zich gaan richten op een managementrol. „Ik zie dat vechters buiten wedstrijden vaak slecht worden begeleid. Daardoor maken ze verkeerde keuzes. Daar wil ik bij helpen.”

