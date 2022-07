Opmerkelijk: Abdi Nageeye geeft schoen de schuld van slechte marathon

„Ik weet het ook niet. Ze hadden me overtuigd deze schoenen te nemen, ik zou er na 30 kilometer heel veel profijt van hebben. Ik heb ook twee keer een training van 30 kilometer op asfalt gelopen op deze nieuwste Alphafly en die loopjes gingen heerlijk. Maar bij de start zag ik dat ik de enige van de toppers was die deze schoenen droeg en dat ging meteen in mijn hoofd zitten”, zei Nageeye, vorig jaar nog winnaar van olympisch zilver op de Spelen van Tokio.

Tijdens de wedstrijd merkte hij al snel dat die schoenen helemaal niet lekker zaten. „Het was niet lekker kaatsen op het asfalt, maar stuiteren. Ik kreeg in de slotfase ook echt kramp in mijn bovenbenen en mijn tenen deden zeer. Als ik ze nu uitdoe, staat denk ik het bloed op mijn voeten.”

Zelfverwijt groot

Maar het lag niet alleen aan de schoenen, gaf hij toe. „Ik heb ook fouten gemaakt. Ik had nooit een gat moeten laten vallen toen Tamirat Tola versnelde. Ik lette niet op bij een drinkpost. Het lukte me wel om te focussen op de jongens die tweede en derde liepen, maar toen ik er bijna bij was dacht ik dat we al op 41 kilometer zaten, terwijl het 40 kilometer was. Toen was de strijdlust weg. Ik ben gaan joggen en op 41 kilometer uitgestapt. Ik kwam voor de medailles, dus vond het niet nodig mijn lichaam te slopen door met zoveel pijn de race uit te lopen.”

Het zelfverwijt was groot. „Het moest weer zo zijn. Ik kan kennelijk niet twee marathons achter elkaar goed lopen. Ik heb er nu zestien gelopen; acht gingen er goed en acht gingen er slecht. Deze moest weer slecht zijn en ik heb geen idee waarom.”