Het nieuwe drama van Jeffrey Herlings in Letland

Jeffrey Herlings Ⓒ Ray Archer

KEGUMS - Sensationeler dan gedacht was wereldkampioen Jeffrey Herlings weer de ongenaakbare motorcrosser van weleer. In zijn tweede Grand Prix in de MXGP na zijn voetbreuk won The Bullet in Kegums niet alleen de kwalificatierace, maar ook de eerste manche van de Grand Prix van Letland. De gehele motorcrosswereld juichte. Wie had dat kunnen bedenken na een maandenlange revalidatieperiode? De kater volgde echter op de jubel, want de beste crosser ter wereld is opnieuw door een gebroken enkel een tijd uit de roulatie.