Withete Vollering de sterkste, uitgekiende Van Vleuten de slimste in Vuelta

Witheet waren Vollering en haar ploegleidster Anna van der Breggen zaterdag. De in de leiderstrui gestarte Zuid-Hollandse kreeg ruim een minuut aan haar broek van Van Vleuten, die met haar team en enkele anderen demarreerde terwijl Vollering de struiken opzocht voor een plaspauze. Not done vond men in het kamp van SD Worx. Er was volgens de ploeg een ongeschreven wet met voeten getreden. Maar Vollering toonde zich ook strijdbaar. „Ik ben op revanche belust. Ik hoop in de slotrit één en ander recht te zetten.” Van Vleuten waste haar handen in onschuld en sprak van een al geplande aanval.

Wie er ook gelijk had, de actie van de wereldkampioene bleek achteraf wel degelijk beslissend. Ze startte met 1.11 minuut voorsprong in het klassement en hield daar op de loodzware slotklim van deze Vuelta – de Lagos de Covadonga – maar negen tellen van over. Vollering begon er vroeg aan en wist op een kleine vijf kilometer van de top haar rivale te lossen. Die knokte voor wat waard was en hield net stand. Na een voorseizoen waarin ze door Vollering op alle belangrijke afspraken afgetroefd was, wist ze de eerste grote ronde van haar laatste wielerjaar te winnen. De volgers van het vrouwenwielrennen kwamen ook als winnaars uit de bus, want de spanning was zonder dat incident op zaterdag nooit zo hevig geweest.

’Alles wat ik in me had eruit geknepen’

Van Vleuten zag zich volgens zichzelf beloond voor een uitgekiende finale. „Met een kilometer of vijf te gaan heb ik Vollering en Realini laten gaan en ben ik mijn eigen tempo gaan rijden. Dat was ook mijn plan. Ik wilde me niet helemaal over de kook laten gaan, doordat ze me helemaal in het rood zouden rijden. Dan weet je wel dat het nog een lange weg is tot de finish. Ik heb geprobeerd om alles wat ik nog in me had, eruit te knijpen. Met de negen seconden die ik over hield, blijkt wel dat ik alle seconden die ik zaterdag heb gepakt, een dag later absoluut nodig had om het winnend af te sluiten.”

Bij de huldiging was de wielrenster van dit jaar tot nog toe sportief genoeg om Van Vleuten de hand te schudden, maar het begeleidende lachje was zuinigjes. Rijdend op frustratie en revanchegevoelens ging ze voor niets minder dan de hoofdprijs. „Toch ben ik heel blij met deze ritzege”, zei ze na afloop. „Het hele team heeft hier hard voor gevochten. We moesten iets rechtzetten. Ik kwam ook dichtbij de eindwinst. Natuurlijk ben ik daarover teleurgesteld. Mocht het zaterdag anders gelopen zijn, hadden we misschien ook het klassement gewonnen. Het is jammer dat ik in die rit de strijd niet met de besten kon uitvechten, maar vandaag hebben we onze rug gerecht. We hebben getoond waar we toe in staat zijn. Ik ben enorm trots op onze strijd.”

Verschillende aanlopen naar de Tour

Er hoeft niet aan getwijfeld te worden dat dit hete weekend in Spanje een staartje krijgt in de Tour de France Femmes deze zomer. De aanloop van de twee kemphanen verschilt. Van Vleuten neemt wat gas terug en rijdt voor de Tour eerste de Ronde van Italië voor vrouwen, Vollering slaat net als vorig jaar de Italiaanse ronde over. In de Tour voor vrouwen worden de degens weer opnieuw gekruist. Van Vleuten weet dat Vollering in de vorm van het voorjaar moeilijk te verslaan is, maar de kopvrouw van SD Worx zal zich realiseren dat in de jacht op eindsucces in een etappekoers elke fout genadeloos wordt afgestraft. Want ze mocht vinden dat Van Vleuten haar een niet te chique streek geleverd had, zondag zat de rode trui niet om haar schouders en dat was feitelijk het enige wat telde.