Verveling slaat toe bij AZ

Zo zijn de AZ-spelers net weer teruggekeerd van een weekje vrijaf. ,,Het is anders dan anders”, legt Arne Slot uit.

,,Het lukt nog heel goed om de jongens met heel plezier op het trainingsveld te hebben. Maar dan is het wel nodig om ze af er even tussenuit te sturen. Omdat ze niet met weerstand kunnen trainen, zijn het aangepaste vormen. Als je heel lang met aangepaste vormen en zonder weerstand moet trainen, neemt het enthousiasme af.”

Deze week begon de Alkmaarse A-selectie aan een trainingsblok dat vier weken duurt. Slot: ,,Daarna hebben we drie weken vakantie en starten we met voorbereiding. Die zal acht weken duren omdat de competitie naar verwachting half september start. Daar hebben we ons programma op gemaakt.”

Trainer Arne Slot op het trainingsveld met op de achterrond AZ-speler Albert Gudmundsson. Ⓒ BSR Agency

De AZ-trainer kan niet wachten totdat de coronaregels verder worden versoepeld en dat zijn spelers geen anderhalve meter afstand meer van elkaar hoeven te houden. ,,Normaal kunnen we hun fitheid in zeven á acht weken goed opbouwen”, stelt Slot.

Maar: ,,Fysieke belastbaarheid is wat anders dan fitheid. Daarom hopen we dat we op korte termijn te horen krijgen dat we weer met weerstand mogen gaan trainen, zodat we in het komende blok ook echte partijen kunnen spelen. In plaats van de vormen die we tot op heden aan het doen zijn.”