Ünüvar, Taylor, Hansen en Timbers mee met Ajax naar Qatar

De trainer gunde Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Lassina Traoré hun Eredivisie-basisdebuut tegen ADO Den Haag (6-1) en heeft ook goed nieuws voor vijf andere jongelingen. De tweelingbroers Quinten en Jurriën Timber (18), Kenneth Taylor (17), Sontje Hansen (17) en Naci Ünüvar (16) mogen met het eerste mee op trainingskamp naar Qatar.

Het is voor het vijftal van Ajax onder 19 een beloning voor hun goede spel in de UEFA Youth League en een nieuw signaal van Ten Hag.

De jeugdopleiding is de levensader van Ajax, maar op De Toekomst klonken steeds meer geluiden dat de doorstroming naar het eerste stagneerde, omdat de trainer volhardde in het opstellen van Razvan Marin en Edson Alvarez. De invalbeurten van Siem de Jong waren de opleiders helemaal een doorn in het oog.

Inmiddels lijkt Ten Hag ervan overtuigd dat de jeugd de toekomst heeft. In Qatar, waar Ajax van 4 tot en met 12 januari verblijft, wil hij de jonge spelers van dichtbij bekijken. Taylor, Hansen en Ünüvar waren van de partij op het WK Onder 17 en gelden als grote talenten.