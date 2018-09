Oranje warm bad voor Berghuis

Berghuis zei dat Oranje voor hem een warm bad is. „Ik zat er al bij toen het heel goed ging bij AZ, maar ook toen ik bijna niet speelde bij Watford hield de bondscoach vertrouwen in me. Hij was me niet vergeten en riep me op toen een aantal buitenspelers geblesseerd afhaakte. Maar nu voelt het – na tot dusver een goed seizoen bij Feyenoord – lekker dat ik het voor mijn gevoel nog meer op eigen kracht doe.”

Een beslissing over zijn voetbaltoekomst heeft de Watford-huurling nog niet genomen. „Dus zoals het er nu naar uitziet, ga ik na dit seizoen gewoon terug naar Watford. De club heeft me destijds voor 6,5 miljoen euro van AZ gekocht. Maar wat ik Feyenoord nu moet kosten, weet ik niet. En daar ben ik ook niet mee bezig. Dat komt na het seizoen.”