Parsons ziet Oranje tegen Engeland van Wiegman na rust instorten Leeuwinnen opgejaagd wild: ‘Maar beter nu dan tijdens EK’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Nederland verloor op Elland Road met 5-1 van Engeland. Ⓒ ProShots

Het was een verwarrend beeld. Waar Engeland normaliter in het wit speelt en Nederland in het oranje, was de kleurverdeling nu precies andersom. Zoals het ook opvallend was dat de Engelsen werden geleid door een Nederlander en bij Oranje een Engelsman aan het roer stond. Ten opzichte van de laatste confrontatie tussen beide landen waren de rollen ook omgedraaid. De Leeuwinnen verloren de eerste test richting het EK met maar liefst 5-1. Kortom: werk aan de winkel.