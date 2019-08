Pereiro en PSV kunnen fluiten naar miljoenentransfer

Door de blessure kan de Uruguayaan fluiten naar een transfer. De aanvallende middenvelder hoopte deze zomer in Eindhoven de deur achter zich dicht te trekken na vier seizoenen PSV.

Spartak Moskou én later ook Dinamo Moskou waren enkele weken geleden nog bereid om een bedrag van 15 miljoen euro neer te tellen voor Pereiro. Ook voor PSV, dat mee wilde werken aan een transfer, is de kwetsuur dus een hard gelag.

Pereiro stond vorige week in het competitieduel met FC Twente en afgelopen donderdag in het Europa League-voorrondeduel met FK Haugesund nog in de basis bij PSV, dat de linkspoot wekenlang zal moeten missen.

Voormalig PEC Zwolle-verdediger Philippe Sandler was in het seizoen 2017/2018 twee maanden uit de roulatie door een sleutelbeenbreuk.

PSV zal Pereiro nu in de winterstop moeten verkopen om nog iets terug te zien van de investering van zes miljoen euro die het in de zomer van 2015 deed. Of de negenvoudig international moet bijtekenen in het Philips Stadion.

