Turbulente maanden Kaj Sierhuis bij Stade Reims

Een transfer, blessure, begrafenis en de coronacrisis. Kaj Sierhuis heeft het nodige meegemaakt in de afgelopen periode. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - In de voetbalvariant van ’Ik vertrek’ was Kaj Sierhuis afgelopen winter een koning te rijk met zijn transfer van FC Groningen (en Ajax) naar het Franse Stade Reims. Het werden een paar turbulente maanden. „Ik had op 29 januari nog geen flauw benul wat mij allemaal te wachten stond.”