Hesdy Gerges: ’Rico Verhoeven is mijn type mens niet’

Hesdy Gerges wil vanavond in de ring een rekening vereffenen met Rico Verhoeven: „Ik ben een gevoelsmens en zie wanneer iemand niet oprecht is.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Hesdy Gerges is van plan een coupe te plegen. Zaterdagavond wil hij Rico Verhoeven, The King of Kickboxing, van de zwaargewichttroon stoten. De 36-jarige Amsterdamse rauwdouwer vergeleek zichzelf al met een soldaat. Want die valt en staat op.