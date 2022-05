Ajax verovert 36e landstitel na simpele zege op Heerenveen

De naar Manchester United vertrekkende oefenmeester viert hierdoor zijn derde landstitel met de Amsterdammers. Eerder werd hij in de seizoenen 2018/2019 en vorig seizoen kampioen van Nederland. In het coronaseizoen 2019/2020 stond hij met Ajax samen met AZ bovenaan, maar werd er door de KNVB een streep gezet door het resterende programma. Een officiële kampioen werd er niet uitgeroepen, maar Ajax mocht op basis van een beter doelsaldo wel de Champions League in.

De bespiegelingen voorafgaand het duel met Heerenveen waren duidelijk: winst was voldoende voor de titel. Ten Hag koos weer voor een 4-4-2-variant, met nu Steven Berghuis achter de spitsen Dusan Tadic en Sebastien Haller. Na 19 minuten druk op het doel van de Friezen, was het raak via Nicolas Tagliafico, op aangeven van Tadic. Zijn 18e assist van dit seizoen.

Al voor rust beslist

Berghuis bekroonde zijn basisplaats in de 33e minuut met een goal en dus de 2-0 na een fraaie aanval over meerdere schijven. De van Feyenoord overgekomen aanvaller gooide er vervolgens een hoop frustraties uit bij het vieren van de treffer.

Berghuis was erg blij met zijn treffer Ⓒ ANP Pro Shots

Een domme overtreding van Drezovic op Berghuis bezorgde Ajax een strafschop. Na een aantal missers van Tadic- de laatste tijd gunde hij Haller het nemen van de penalty. De spits zag Heerenveen-doelman Erwin Mulder er nog aanzitten, maar de bal ging er wel in: 3-0 in de 39e minuut.

Buit binnen

Vrijwel direct na rust had Berghuis zijn tweede van het seizoen moeten maken, maar van dichtbij knalde hij over. In de 57e minuut kreeg Nous Mazraoui een publiekswissel voor Devyne Rensch en kwam Brian Brobbey voor Haller. Ook Mohammed Kudus mocht nog invallen, voor Davy Klaassen. Ook Tadic kreeg nog een publiekswissel, voor Mohamed Daramy en Ten Hag gebruikte zijn vijfde wissel om Youri Regeer in te brengen voor Kenneth Taylor.

Heel veel meer gebeurde er niet meer op dat moment in de ArenA, al raakte Kudus nog de lat. Brobbey mocht er in de rebound nog 4-0 van maken in de 85e minuut en Edson Alvarez in de 90e minuut zelfs nog 5-0 om het feest compleet te maken.

Meest succesvol in Nederland

De buit was daarna binnen voor Ajax, Ten Hag en de aanwezige fans. Het feestje kon gevierd worden in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax is met 36 landstitels veruit de meest succesvolle ploeg van Nederland. PSV werd 24 keer kampioen, Feyenoord 15 keer.

Blind heeft met zeven landstitels Cruijff en Swart in het vizier

Daley Blind heeft voor de zevende keer de landstitel gewonnen met Ajax. Alleen Sjaak Swart en Johan Cruijff werden vaker kampioen met de club uit Amsterdam, beiden acht keer. Vader Danny Blind behaalde vijf landstitels.

Daley Blind (32) speelde ook een rol in de vorige zes landstitels van Ajax, dat in 2020 bovenaan stond toen het seizoen als gevolg van de coronapandemie zonder kampioen werd afgebroken. Hij is op gelijke hoogte gekomen met Sonny Silooy, die ook betrokken was bij zeven opeenvolgende kampioenschappen van Ajax.

Maarten Stekelenburg is de vierde speler die na zijn 39e verjaardag nog kampioen van Nederland is geworden, na Pim Doesburg (43 jaar) met PSV in 1986-1987, Jan Heintze (39 jaar) met PSV in 2002-2003 en Sander Boschker (39 jaar) met FC Twente in 2009-2010. Stekelenburg viert op 22 september zijn 40e verjaardag.