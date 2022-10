Voetbalstadion van dodelijke ramp in Indonesië wordt gesloopt

Het Kanjuruhan-stadion stamt uit 2004 en biedt plaats aan 42.000 mensen. Het huidige gebouw heeft poorten waar maar twee mensen tegelijk doorheen kunnen, waarvan sommige op het moment van de ramp ook nog dicht waren. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste slachtoffers vielen in het gedrang na het afvuren van traangas door de politie. Het gebruik van traangas in stadions is door de FIFA verboden.

Samenwerken

Infantino zei eerder op de dag na het gesprek met de president dat hij het er met Widodo over eens was dat de veiligheidsvoorschriften in stadions moeten worden geëvalueerd. „Wat ik de mensen in Indonesië kan garanderen: de FIFA is hier voor jullie en om zeer nauw samen te werken met de regering.”

Eerder deze maand maakte Widodo al bekend alle voetbalstadions in het land te laten onderzoeken. Hij zei dat de FIFA geen straffen oplegt aan Indonesië, maar in plaats daarvan wil samenwerken om zaken te verbeteren. Het land organiseert volgend jaar het WK voetbal voor spelers onder 20 jaar.