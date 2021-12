Pieter Weening en Tristan Hoffman volgen Dylan Groenewegen als ploegleiders naar BikeExchange

Voor de 40-jarige Weening is het een terugkeer bij de ploeg waar hij bijna tien jaar geleden als renner in dienst trad. Toen heette de formatie nog Orica GreenEDGE. „Voor mij is het een enorm voordeel omdat ik veel renners en stafleden al ken. Het is voor mij een hele eer om voor een geweldig en groot team als dit te werken”, aldus Weening, die eind vorig jaar besloot te stoppen nadat zijn contract bij Trek-Segafredo niet werd verlengd.

Weening won in 2005 een etappe in de Tour de France en zowel in 2011 als in 2014 won hij een rit in de Giro d’Italia.

De 51-jarige Hoffman, in 2004 tweede in Parijs-Roubaix, heeft aanzienlijk meer ervaring als ploegleider. De afgelopen jaren werkte hij bij onder meer Bahrain. „Ik hou echt van de cultuur van BikeExchange en hoe ze racen. Ze koersen altijd agressief. Natuurlijk willen ze meer winnen en grote races winnen en ik hoop dat ik daarbij kan helpen. Ik ben al vijftien jaar sportdirecteur. Dit jaar had ik een soort van sabbatical, maar ik kwam er pas echt achter hoeveel ik van fietsen hou.”