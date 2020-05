Bizarre realiteit bij hervatting Bundesliga in coronatijd

Een raar gezicht: de spelers van Borussia Dortmund bedanken vlak voor de Gelbe Wand ’het publiek’. Ⓒ GETTY IMAGES

DORTMUND - Schitterende goals en een bizarre entourage. Dat waren de meest in het oog springende kenmerken van de sinds dit weekeinde opgestarte Bundesliga. In Duitsland hebben ze het als eerste weer aangedurfd om te gaan spelen in coronatijd en daarmee zijn onze oosterburen een gidsland voor de andere landen die hun competities nog willen afronden.