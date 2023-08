Leeuwinnen kunnen bij winst kwartfinale ieder 150.000 euro bijschrijven

Alle 736 deelnemers aan het toernooi krijgen ieder een vast bedrag van 27.200 euro. Met het bereiken van de achtste finales steeg dat voor Oranje en de vijftien andere landen die de groepsfase door kwamen naar 54.430 euro per speelster. Door de kwartfinales te halen, hebben de Oranje-vrouwen ieder al omgerekend 81.640 euro verdiend.

Hoewel het prijzengeld van in totaal 110 miljoen dollar voor het vrouwen-WK flink is gestegen ten opzichte van 2019 (30 miljoen dollar), is er nog altijd een groot verschil met het WK voor de mannen. Vorig jaar was er in Qatar 440 miljoen dollar te verdelen.

Niet alleen de speelsters, maar ook de nationale bonden worden beloond voor de voetbalprestaties. De KNVB kan 2,23 miljoen euro bijschrijven als Oranje de kwartfinale wint. Met het bereiken van de laatste acht werd de KNVB al 1,98 miljoen euro rijker.