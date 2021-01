Willem Janssen is na een ellendig jaar weer helemaal de oude

Willem Janssen. Ⓒ BSR Agency

UTRECHT - FC Utrecht beleeft een tegenvallend seizoen en vertoeft al geruime tijd in de grauwe middenmoot. Afgelopen weekend was er wel een lichtpuntje in sportief donkere tijden. Heracles Almelo werd verslagen, de eerste zege van dit kalenderjaar en pas de tweede overwinning in twaalf duels onder de nieuwe trainer René Hake. Gaat die zege een ommekeer inleiden en weet FC Utrecht vanaf nu de weg omhoog in te zetten?