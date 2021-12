Marc Overmars met pretoogjes: ’Zo’n commitment van Erik ten Hag zou zomaar kunnen’

Marc heeft net bijgetekend tot 2026. Erik, komt er op korte termijn weer een commitment voor nog een jaar van jouw kant?

Overmars met zijn pretoogjes schalks lachend naar Ten Hag: „Zo’n commitment van Erik zou zomaar kunnen.”

Ten Hag: „Ik vind het fijn dat Marc zijn contract heeft verlengd. Terecht ook, dat er zo veel vertrouwen in hem wordt uitgesproken. Het zorgt voor rust en dat is prettig. Ook voor een trainer. Of de weg wijd openligt voor mijn contractverlenging? Ik heb nog een verbintenis voor anderhalf jaar, tot medio 2023.”

Koffertjes

Op Instagram plaatste Ajax deze week een bijzonder filmpje waarin Overmars met twee koffertjes in zijn handen door de Jordaan loopt. Fans stellen onder het bericht dat het niet anders kan of de directeur zuilt het nieuwe contract voor verloren zoon Brian Brobbey met zich mee. De aanvaller vertrok afgelopen zomer naar RB Leipzig, maar keert in januari op huurbasis terug in Amsterdam. „Back to work”, gevolgd door drie Amsterdamse kruizen, stelde Brobbey al op Instagram.

In het andere koffertje zit mogelijk de nieuwe verbintenis voor Ten Hag, zo denken (en hopen) talloze supporters... Wordt ongetwijfeld snel vervolgd.

