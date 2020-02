Emmen en Fortuna kunnen niet scoren

De ploeg van trainer Dick Lukkien hield Fortuna Sittard, dat zes van de laatste zeven thuiswedstrijden in de eredivisie won, op 0-0. FC Emmen handhaafde zich daardoor op de dertiende plaats in de eredivisie met 26 punten, twee meer dan Fortuna. De club uit Drenthe nam eerder dit seizoen een punt mee bij RKC Waalwijk en Vitesse (twee keer 1-1).

Goed voetballen was amper mogelijk op de slechte grasmat in Limburg. FC Emmen kreeg in de openingsfase kansen via rechtsback Glenn Bijl, wiens vrije trap net over het doel vloog, en Lorenzo Burnet. De mee opgekomen linksback schoot op de paal. Aan de andere kant raakte Mark Diemers de lat. De spelmaker van Fortuna schonk spits Vitali Damascan met een scherpe voorzet een grote kans, maar de Moldaviër miste de bal.

Beide ploegen kwamen nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Pas in de slotfase werd Fortuna nog even gevaarlijk met kansen voor Clint Essers en Bassala Sambou, maar doelman Dennis Telgenkamp zorgde ervoor dat Emmen het derde punt in een uitwedstrijd pakte. In de blessuretijd werd Fortuna-verdediger Branislav Ninaj met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd.

