Revalidatieproces Tiger Woods bijzonder pijnlijk

„Het is een van de meest pijnlijke ervaringen in mijn loopbaan”, aldus de voormalige nummer 1 van de wereld tegen het magazine Golf Digest.

Het eerst doel van Woods is nu weer te kunnen lopen zonder hulpmiddelen. Zover is hij nog niet. Onder meer door enkele operaties aan zijn rug is hij gewend te revalideren, maar niet eerder verliep dat zo moeizaam. Het ongeluk van Woods was drie maanden geleden.

Over de mogelijkheden tot een terugkeer in de sport liet de 15-voudig winnaar van een major zich niet uit.