Tadej Pogacar verkent Tour-etappes: ’Ik voel al een beetje de druk’

Later deze maand staan ook de etappes in de Alpen op het programma, alvorens hij op hoogtestage vertrekt. Pogacar blikte op de Sloveense televisie ook even terug op zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen.

Pogacar werd vorige week nog opgevoerd op de Sloveense televisie waarin hij zijn aanloop richting Tour van tekst en uitleg voorzag. „Ik voel al een beetje de druk, maar dat zorgt voor bijkomende motivatie”, aldus Pogacar. „We kiezen voor dezelfde aanpak als vorig jaar in de hoop de Tour een derde keer te winnen.”

Over zijn seizoensbegin kon Pogacar alleen maar tevreden zijn. „Ook al heb ik niet deelgenomen aan Luik-Bastenaken-Luik, (hij keerde terug naar Slovenië na het overlijden van de moeder van zijn vriendin, red) heb ik in de klassiekers enorm veel vooruitgang geboekt. Ik vond de Ronde van Vlaanderen een heerlijke ervaring en hoop er nog vaak terug te keren.”

Focus op Tour

Maar nu gaat de focus volledig naar de Tour. De tweevoudige Tourwinnaar is sinds maandag in Lourdes en verkent dinsdag en woensdag de twee Pyreneeën-etappes met aankomst in Peyragudes en Lourdes-Hautacam. Donderdag werpt hij samen met ploegleider Hauptman en ploegmakker Rafa Majka een oog op de individuele tijdrit in Figeac. Daarna reist hij door naar de Alpen waar hij de etappes met aankomst op de Col du Granon en Alpe-d’Huez verkent.

Koersen doet hij enkel nog in de Ronde van Slovenië (15 tot 19 juni). Na de verkenningen trekt Pogacar naar het Italiaanse Livigno voor een langdurige hoogtestage. „Dit programma laat me toe om langer op hoogte te verblijven”, aldus Pogacar eerder dit seizoen bij L’Equipe. „De Ronde van Slovenië is ook minder veeleisend dan bijvoorbeeld de Dauphiné.”

Pogacar neemt later op het seizoen ook deel aan de Vuelta, die start in Utrecht.