PSV-coach Van Bommel: ’Af en toe botst en knalt het’

Van de laatste negen duels (competitie en Europa League) won PSV er slechts één, thuis tegen sc Heerenveen. Na de Europese uitschakeling vorige week door Sporting Portugal (4-0) volgde een teleurstellend gelijkspel bij FC Emmen (1-1). PSV is in de titelstrijd flink achterop geraakt bij Ajax, dat inmiddels dertien punten meer heeft. „In vier tot vijf weken raken we alles kwijt”, zei algemeen directeur Toon Gerbrands deze week. „We maken ons grote zorgen, maar we zijn niet wanhopig, want dat betekent opgeven.”

Van Bommel, bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van PSV, voelt zich gesteund door de directie. „Je hoeft je echt geen zorgen te maken dat ik niet weet in welke situatie we momenteel zitten. Naar buiten toe is het rustig, maar intern weten we echt wel wat er aan de hand is. Maar ook daar moet je rustig zijn. Af en toe botst en knalt dat, maar dat hoeft niet iedereen te weten. Dat is ook de kracht van PSV.”

De 42-jarige Limburger wil niet speculeren over zijn toekomst in het geval PSV ook niet van Fortuna wint. „Dat zien we dan wel. Ik doe er samen met de jongens alles aan om de wedstrijden te winnen. Het is te weinig gebleken de afgelopen weken, want we wonnen niet. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we zaterdag wel gaan winnen.”