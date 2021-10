EK baan: teamsprinters in finale, eerder al wereldrecord

Later op de dag realiseerden Braspennincx, Lamberink en Hetty van der Wouw een tijd van 47,072. In de finale treft Nederland de Duitse vrouwen die goed waren voor de tweede tijd: 47,189. Titelverdediger Rusland moest genoegen nemen met een plaats in de troostfinale.

Ook teamsprinters naar EK-finale

De Nederlandse teamsprinters maken hun status als regerend olympisch en wereldkampioen vooralsnog waar op de EK baanwielrennen. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren het snelst in de eerste ronde: 42,116.

In de finale treffen ze de Franse ploeg die uitkwam op een tijd van 42,958. Kort ervoor hadden ook de Nederlandse vrouwen zich geplaatst voor de finale die om 19.25 uur wordt verreden. De mannen zijn meteen daarna aan de beurt.

In de kwalificaties waren Van den Berg, Lavreysen en Sam Ligtlee ook al de snelsten, toen met een tijd van 43,037. Hoogland nam zoals afgesproken de plaats in van Ligtlee, waarmee de olympische equipe weer in ere was hersteld.