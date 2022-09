UEFA gaat ongeregeldheden in Marseille onderzoeken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

UEFA start onderzoek naar ongeregeldheden bij Olympique Marseille

19.43 uur: De UEFA is woensdag een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden bij de wedstrijd Olympique Marseille tegen Eintracht Frankfurt in de groepsfase van de Champions League. Rond het duel in het zuiden van Frankrijk deden zich meerdere incidenten voor tussen de beide supportersgroepen.

Onder meer wil de UEFA opheldering over het „gooien van projectielen en vuurwerk.” Verder wordt de fans van Marseille het gebruik van laserlichten verweten. Frankfurt-supporters zouden volgens de UEFA schade hebben aangericht in het Stade Vélodrome en racistisch gedrag hebben vertoond.

Frankfurt won de wedstrijd met 0-1.

Pardew benoemd als trainer Griekse voetbalclub Aris Thessaloniki

18.33 uur: Alan Pardew is aangesteld als trainer van Aris Thessaloniki. Dat heeft de Griekse voetbalclub gemeld. Pardew was enkele jaren geleden nog kortstondig actief bij ADO Den Haag.

Pardew is vooral bekend in Engeland, waar hij onder meer trainer was bij West Ham, Newcastle United en Crystal Palace. Hij is bij Aris voor dit seizoen aangesteld, met een optie voor een vervolg.

NEC voorlopig zonder Bruijn en Kramer

17.29 uur: NEC kan voorlopig niet beschikken over Jordy Bruijn en Joris Kramer. Beide spelers raakten vorige week geblesseerd op de training. Ze zijn de „komende weken” niet beschikbaar voor trainer Rogier Meijer, zo meldt de Eredivisieclub uit Nijmegen.

Over de aard van de blessures doet NEC in overleg met de medische staf geen uitspraak. De spelers werken intern aan hun herstel.

Hirschi wint Ronde van Toscane

16.49 uur: Marc Hirschi heeft de 94e editie van de Ronde van Toscane op zijn naam geschreven. De Zwitser van UAE Team Emirates was na 199,2 kilometer met start en finish in Pontedera de beste van een kopgroep van vijf renners. Hirschi klopte in de sprint de Italiaan Lorenzo Rota. De Colombiaan Daniel Felipe Martínez eindigde als derde.

Voor Hirschi is het de derde overwinning van dit seizoen. Hij was in maart de beste in de Italiaanse eendagskoers Per Sempre Alfredo en won in zijn thuisland de GP Kanton Aargau. Hirschi volgt de Deen Michael Valgren op als winnaar van de Ronde van Toscane.

FC Twente wint oefenduel van FC Groningen

16.22 uur: FC Twente heeft woensdagmiddag in een oefenwedstrijd achter gesloten deuren gewonnen bij FC Groningen, 0-2. Daan Rots en Denilho Cleonise maakten de doelpunten.

Julio Pleguezuelo, die vanwege een blessure enkele wedstrijden miste, maakte in Groningen zijn rentree voor de Enschedese formatie van trainer Ron Jans.

Beide teams speelden niet in hun sterkste formatie.

Kastelijn derde in GP Wallonië

15.49 uur: Yara Kastelijn is woensdag als derde geëindigd in de eerste editie van de Grote Prijs van Wallonië voor vrouwen. De Belgische Julie De Wilde (Plantur-Pura) won. Na 136,6 kilometer tussen Blegny en de top van de Citadel van Namen versloeg ze in de sprint haar teamgenoten Justine Ghekiere en de Nederlandse Kastelijn.

Voor de 19-jarige De Wilde is het de tweede zege van het seizoen. Eerder won ze Kortrijk Koerse. Dit voorjaar werd ze tweede in Dwars door Vlaanderen.

Nieuw-Zeelander Smith terug bij wielerploeg Intermarché-Wanty

14.33 uur: De Nieuw-Zeelandse wielrenner Dion Smith komt de komende twee jaar weer uit voor het Belgische team Intermarché-Wanty-Gobert. Smith koerste eerder al in 2017 en 2018 voor het team, dat toen nog niet de WorldTour-status had. Namens de ploeg, die destijds Wanty-Gobert heette, droeg hij als eerste Nieuw-Zeelander ooit in 2018 drie dagen de bergtrui in de Tour de France.

Smith (29) boekte in het najaar van 2020 namens Mitchelton-Scott zijn enige profzege tot nu toe in de Coppa Sabatini. Ook bereikte hij dat jaar ereplaatsen in de Ronde van Spanje. Dit seizoen waren er tweede plaatsen in Per Sempre Alfredo, de openingsrit van de Vuelta Castilla y Leon en in de Ordiziako Klasikoa.

„Zijn terugkeer naar ons team betekent een interessante nieuwe impuls voor hem. Met zijn veelzijdigheid kan hij voor ons team in een brede waaier aan koersen een belangrijke rol vervullen”, zegt ploegleider Aike Visbeek. Bij zijn nieuwe ploeg wordt Smith teamgenoot van onder anderen Taco van der Hoorn, Mike Teunissen en Boy van Poppel.

Feyenoorder Walemark voor het eerst bij Zweedse selectie

14.13 uur: Patrik Walemark is voor het eerst opgeroepen voor de Zweedse nationale voetbalploeg. De aanvaller van Feyenoord maakt deel uit van de selectie voor de komende twee wedstrijden in de Nations League tegen Servië en Slovenië.

Feyenoord nam de 20-jarige Walemark in januari van dit jaar over van BK Häcken, een club uit Göteborg. Vorig seizoen moest de buitenspeler het vooral hebben van invalbeurten, nu is hij basisspeler.

Zweden staat in groep 4 van de B-league van de Nations League op de derde plek met 3 punten uit vier duels. Het elftal van bondscoach Janne Andersson ontbreekt in november bij het WK. In de finale van de play-offs was Polen eind maart te sterk.

Baloise Trek Lions niet verder met betrapte veldrijder Aerts

13.38 uur: De Belgische veldrijder Toon Aerts maakt geen deel meer uit van Baloise Trek Lions. Het team van manager Sven Nys bevestigde woensdag dat de samenwerking met de voormalige Belgische kampioen in onderling overleg is beëindigd. Aerts testte op 19 januari positief op doping bij een controle buiten competitie.

Bij de 28-jarige veldrijder werden sporen van het verboden product letrozole metabolite gevonden. Aerts ontkende en vroeg een contra-expertise aan bij de internationale wielrenunie UCI. Het resultaat daarvan is nog steeds niet bekend. „We starten het seizoen helaas zonder Toon Aerts en dat heeft alles te maken met het feit dat er nog steeds geen uitsluitsel is vanuit de UCI”, laat Baloise Trek Lions weten. „Voor een goed begrip: we zijn Toon en zijn verdediging steeds blijven geloven, hebben inzage gehad in de resultaten van zijn onderzoek en vinden die geloofwaardig. Maar tot op vandaag heeft de UCI zich helaas nog steeds niet definitief uitgesproken. Het is in die omstandigheden noch voor de ploeg, noch voor Toon zelf wenselijk dat hij zou starten.”

Aerts zelf laat op Instagram weten dat er „hard gewerkt is” aan het onderzoek om zijn onschuld te bewijzen. „Aangezien ik momenteel weinig kan betekenen voor de ploeg en ik ook geen uitzicht heb wanneer ik weer zal kunnen aantreden, hebben we in onderling overleg beslist om onze samenwerking te stoppen.”

Bayern München is Hernández voorlopig kwijt door blessure

12:43 uur Lucas Hernández komt voorlopig niet meer in actie voor Bayern München. De Zuid-Duitse voetbalclub meldt dat de Franse verdediger in het duel uit de groepsfase van de Champions League met FC Barcelona een spierblessure heeft opgelopen. Hij is „meerdere weken” uitgeschakeld.

Hernández mist niet alleen enkele duels van zijn club, ook ontbreekt hij bij de interlands uit de Nations League die zijn land afwerkt tegen Oostenrijk en Denemarken. Zijn club omschrijft de blessure als een spierscheuring in de linkerdij. De verdediger had Bayern kort na rust met een kopbal op voorsprong gezet. Het duel eindigde in 2-0.

Wales mist Ramsey in laatste twee wedstrijden Nations League

11:50 uur Wales kan de laatste twee wedstrijden in de Nations League niet beschikken over Aaron Ramsey. De 31-jarige centrale middenvelder, die onlangs overstapte van Juventus naar OGC Nice, heeft een hamstringblessure.

„Het is beter dat het nu gebeurt dan vlak voor het WK. Zijn lichaam geeft hem een kleine waarschuwing dat hij niet te veel mag doen”, zegt bondscoach Rob Page, die ook Harry Wilson van Fulham mist. Ook hij is geblesseerd. Aanvaller Gareth Bale zit wel in de selectie.

Wales verloor in juni in de Nations League twee keer van het Nederlands elftal, met 2-1 en 3-2. Oranje leidt in groep 4 van de A-league met 10 punten, voor België (7 punten), Polen (4 punten) en Wales (1 punt).

Nederland speelt 22 september een uitwedstrijd tegen Polen en drie dagen later is België te gast in de Johan Cruijff ArenA. Wales neemt het 22 september in Brussel op tegen België en voetbalt 25 september in Cardiff tegen Polen.

Warm onthaal in Iran voor teruggekeerde bondscoach Queiroz

11:30 uur Voetbaltrainer Carlos Queiroz is met enthousiasme onthaald bij zijn terugkeer in Iran. De 69-jarige Portugees is aangesteld als vervanger van de ontslagen Dragan Skocic, die het land naar het komende WK in Qatar leidde.

„Dit is het beste gevoel dat je kunt hebben, ik voel me hier thuis”, zei Queiroz bij aankomst op de luchthaven in Teheran, waar veel fans en media hem opwachtten. Queiroz, voormalig assistent van Alex Ferguson bij Manchester United, was ook al bondscoach van Iran tijdens de vorige twee WK’s, in 2014 en 2018.

Iran speelt bij het WK in Qatar in de groepsfase tegen Engeland, Wales en de Verenigde Staten.

Anderlecht-icoon Michel Verschueren (91) overleden

11:00 uur Met het overlijden van Michel Verschueren is Anderlecht is een icoon verloren. Hij is 91 jaar geworden.

Tussen 1980 en 2003 werd Verschueren general manager bij Anderlecht en hielp paars-wit aan onder meer elf landstitels en een UEFA Cup (1983).

Toppers als Juan Lozano, Marc Degryse, Luc Nilis en Jan Koller werden door de Mister Michel himself naar Anderlecht geloodst. Op 72-jarige leeftijd kwam er een einde aan zijn periode als algemeen manager.

Eigenaar Phoenix Suns jaar geschorst wegens racisme en seksisme

09:14 uur De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Robert Sarver, de eigenaar van de NBA-club Phoenix Suns, voor een jaar geschorst en hem een boete van 10 miljoen dollar (10 miljoen euro) opgelegd na een onderzoek naar racisme en vrouwenhaat.

De profcompetitie meldde dat een onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Sarver gedrag heeft vertoond dat in strijd was met de normale werkstandaarden, die zijn afgesproken in de regels van de competitie. „Dit gedrag bevatte racistisch taalgebruik, ongelijke behandeling van vrouwelijke werknemers, seksueel getinte opmerkingen en gedrag, en hardvochtige behandeling van werknemers en in sommige gevallen pesten.”

Meer dan zeventig werknemers van de Phoenix Suns hadden bij ESPN hun beklag gedaan over het giftige klimaat bij de club. Sarver ontkende alle beschuldigingen en zei een onafhankelijk onderzoek te verwelkomen. „Voor goed leiderschap is verantwoordelijkheid nodig”, zei de eigenaar dinsdag in een reactie. „Voor de Suns begint dat bij mij. Hoewel ik het met sommige zaken in het NBA-rapport niet eens ben wil ik me verontschuldigingen voor woorden en daden die mijn werknemers hebben beledigd. Ik neem volledige verantwoordelijkheid voor wat ik heb gedaan.”