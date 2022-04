Guardiola prijst Ten Hag aan als zijn opvolger bij Manchester City

Op de vraag of Guardiola vond of Ten Hag bij Manchester City zou kunnen werken, zei de Spaanse trainer: „Ik denk zeker dat hij dat zou kunnen. Vooral vanwege de manier waarop hij het spel benadert.” Guardiola kent de huidige Ajax-trainer nog uit zijn tijd bij Bayern München, toen Ten Hag trainer van het tweede elftal was in de periode dat Guardiola de Beierse hoofdmacht onder zijn hoede had.

Genot

„Ik was echt verrast hoe goed hij in die tijd was”, zei Guardiola in de persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd bij Burnley van zaterdagmiddag. „En hij was ook ontzettend bescheiden. De laatste seizoenen is het echt een genot om Ajax onder zijn leiding te zien spelen. Niet alleen in het seizoen dat ze de halve finale van de Champions League haalden, maar ook in de daaropvolgende jaren. Of hij in de Premier League zou slagen? Dat weet je nu eenmaal nooit. Bij Manchester United hebben Louis van Gaal, David Moyes en José Mourinho ook niet heel veel gewonnen. En dat zijn toch geen slechte trainers.”

Guardiola, die met City in een gevecht met Liverpool gaat uitmaken wie er met de Engelse titel vandoor gaat, ziet Ten Hag wel als zijn opvolger in het Etihad Stadium. „Ik ga het straks meteen maar eens tegen Txiki Beguiristain (de technisch directeur, red.) zeggen...”, lachte de Spanjaard, die na dit seizoen nog een contract voor een jaar heeft in Manchester.

