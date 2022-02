VIDEO FC Utrecht tegen Vitesse wederom gestaakt na vuurwerk

In Arnhem eerder dit seizoen misdroegen de FC Utrecht-supporters zich op eenzelfde wijze en de actie van de Vitesse-aanhang kan gezien worden als een soort wraakactie. FC Utrecht-supporters gooiden vuurpijlen die in het vak werden gegooid weer terug in het volle Vitesse-vak. Nadat scheidsrechter Allard Lindhout de wedstrijd al tijdelijk had stilgelegd dirigeerde hij beide teams naar binnen toen het gooien met vuurwerk door bleef gaan.

Dat het in de eerste speelronde in de oude situatie na de maandenlange periode zonder supporters op de tribune meteen weer misgaat, zal de roep om het spelen van wedstrijden zonder uitpubliek, doen toenemen. Na een afkoelingsperiode van twintig minuten is de wedstrijd hervat.

Maar daarmee was de kous nog niet af. Diep in de blessuretijd van de tweede helft kwam Vitesse langszij en dat bleek voor de aanhang van de bezoekers een reden om voor de tweede keer zondagmiddag vuurwerk het veld op te gooien. Er was voor Lindhout geen andere mogelijkheid dan de wedstrijd wederom te staken...