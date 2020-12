Voormalig kettingroker Björn Koreman mikt op olympische marathon

Björn Koreman Ⓒ Erik van Leeuwen

Als Björn Koreman iets doet, dan doet hij het goed. Roken kon hij bijvoorbeeld als de beste, want rond zijn twintigste pafte hij minimaal een pakje sigaretten per dag weg. Inmiddels is hij 29 jaar, leeft hij ’supergezond’ en is hij alleen mateloos als het gaat om hardlopen. Het natuurtalent mikt zondag in Wenen op de olympische limiet voor de marathon.