Dayen Gentenaar verkiest Al-Whada FC boven Tweedeklasser De Meer

Klemvast. Dayen Gentenaar gaat weer terug naar Al-Wahda FC in Abu Dhabi. Ⓒ Richard Sijmons

AMSTERDAM - Het kwik is gestegen tot boven de dertig graden. Nederland puft en kreunt onder een hittegolf. Dayen Gentenaar haalt er zijn schouders bij op. De tropische hitte krijgt de 19-jarige zoon van oud-Ajacied Dennis Gentenaar niet klein. Sterker; kort voor het interview werkt hij zich in het zweet, zodat hij op 24 augustus topfit is. Dan wordt hij niet verwacht bij Tweedeklasser De Meer, maar opnieuw bij zijn pa in Abu Dhabi om zijn profdroom na te jagen.