LeBron James slaat terug naar Zlatan

In de ogen van Zlatan moeten sporters zich bezig houden waar ze goed in zijn. „Ik speel voetbal omdat ik de beste voetballer ben, ik ben geen politicus. Als ik politicus zou zijn geweest, dan zou ik de politiek in gaan”, aldus de 39-jarige vedette van AC Milan.

James beloofde zich noot het zwijgen te laten opleggen. „Ik zal nooit zwijgen over dingen die verkeerd zijn. Ik predik over mijn mensen en ik predik over gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, racisme, onderdrukking van kiezers - dingen die gebeuren in onze gemeenschap ’, zei James na de 102-93 overwinning van de Lakers op de Portland Trail Blazers.

„Ik zal mijn platform gebruiken om mijn licht te laten schijnen op alles wat er gaande is in dit land en over de hele wereld. Het is onmogelijk dat ik me ooit alleen bij sport zou houden, want ik begrijp hoe krachtig dit platform is en mijn stem”, aldus de aanvaller van de Los Angeles Lakers.

James wees ook op opmerkingen van Ibrahimovic uit 2018. Toen beweerde de Zweed, die een Bosnische vader en Kroatische moeder heeft, dat de media hem anders behandelden dan spelers met namen zoals Andersson of Svensson.

„Hij is de man die in Zweden zei, hij had het toen over dezelfde onderwerpen als ik nu, dat hij het gevoel had dat er sprake was van racisme omdat zijn achternaam geen traditionele Zweedse achternaam was”, merkte James fijntjes op.