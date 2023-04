Streep door AZ-sterspeler Jesper Karlsson voor thuisduel met Anderlecht

Waar AZ in de met 2-0 verloren uitwedstrijd in Brussel nog een pokerspelletje speelde met de aanvaller, hij viel in het Astridpark een kwartier voor tijd in, daar zal Karlsson ditmaal op het wedstrijdformulier ontbreken. ,,We hoeven er niet geheimzinnig, hij heeft het niet gered”, aldus AZ-coach Pascal Jansen.

Interlandbreak

Karlsson keerde na de interlandbreak met Zweden met lichte klachten aan zijn bovenbeen terug in Alkmaar. Toch stond hij in het eerstvolgende duel met sc Heerenveen (1-1) in de basisopstelling. Daarin miste de linksbuiten een strafschop. In de tweede helft viel hij uit.

De 24-jarige Zweed was dat duel niet topfit, vertelde Jansen zondagavond na de 3-0 zege bij Fortuna Sittard. ,,Het feit dat hij niet okselfris is, betekent dat we gewoon in eerste instantie in overleg met de medische staf en Jesper meer risico hebben genomen. En nu moeten we op de rem trappen en zeggen ‘we gaan niet verder dan we hebben gedaan’.”

Van Brederode

Karlsson miste na ‘Heerenveen’ Sparta-thuis en Fortuna-uit en moet nu ook verstek laten gaan in de wedstrijd van het jaar tegen Anderlecht, de nummer 9 van de Belgische competitie. Naar alle waarschijnlijkheid zal Jansen dezelfde elf namen op het wedstrijdformulier zetten waarmee hij in de uitduels met Anderlecht en Fortuna Sittard ten strijde trok.

Dat betekent dat de jonge Myron van Brederode de positie van Karlsson zal innemen. De 19-jarige aanvaller was tijdens de seizoensopening, toen de Zweedse sterspeler ook al met een bovenbeenblessure kampte, ook al zijn stand-in en deed dat met behoren. De vermoedelijke opstelling van AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode