Voormalig Ajax-talent Branco van den Boomen is een openbaring in Frankrijk

Door Wilber Hack

Branco van den Boomen (l.) bloeit op bij Toulose. ,,Niemand kent je en niemand heeft een oordeel over je. Dat is een verschil dat ik wel voel.” Ⓒ PRO SHOTS

AMSTERDAM - Het contigent Nederlandse voetballers dat in Zuid-Frankrijk voor clubs in de Ligue 1 actief is, krijgt er waarschijnlijk weer twee spelers bij. Branco van den Boomen en Stijn Spierings, in Nederland actief in de Eerste Divisie of onderkant Eredivisie, staan op het punt om met hun club Toulouse kampioen te worden en te promoveren. Vooral het voormalig jeugdtalent van Ajax is in de zesde stad van Frankrijk een openbaring.