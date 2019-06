Verstappen: ’Als je zo gaat denken, ben je niet goed bezig’

„We deden op zich eigenlijk niets fout. Het was heel logisch dat we het aanvankelijk op de medium-band probeerden. Ik verloor in de tweede sector echter wat grip en had last van verkeer. Op de zachte band hadden we het normaal gesproken gewoon gered. Je verwacht alleen niet dat iemand zijn auto zo vol in de muur knalt”, aldus Verstappen, die weinig kan met de suggestie dat Red Bull hem te lang binnen hield en daarmee te veel risico nam.

„Achteraf is het allemaal heel makkelijk, hè. Dan kan je inderdaad zeggen: ja, je had een minuut eerder moeten gaan. Maar dan kan je aan het begin van elke sessie wel elke keer bij het rode licht gaan wachten. Dan ben je in ieder geval de eerste. Als je zo gaat denken, ben je niet goed bezig. Als iedereen het zo goed zou weten, dan hadden ze hier wel een job gehad bij het team. Alsof het allemaal zo makkelijk is om het te berekenen.”

Verstappen eindigde als elfde in de kwalificatie, maar zal normaal gesproken vanaf de negende plek vertrekken door een gridstraf van Carlos Sainz en het feit dat de gecrashte Magnussen normaliter vanuit de pitstraat start.