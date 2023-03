Van Aert troeft Van der Poel af en wint E3 Saxo Bank Classic

De drie powerhouses kwamen een kleine veertig kilometer voor de finishlijn met zijn drieën op kop. Op de Oude Kwaremont plaatste Pogacar een versnelling, waar in eerste instantie alleen Van der Poel bij kon aanhaken. Uiteindelijk voegde ook Van Aert zich bij het duo, waardoor de wielerliefhebber zich in de handen wreef met de mooie finale die er in het verschiet lag.

Spanning te snijden

De voorsprong werd van twintig seconden uitgebreid naar uiteindelijk een dikke minuut, met Matej Mohoric, Nathan Van Hooydonck en Søren Kragh Andersen als achtervolgingsgroep. De kopgroep kwam echter niet meer in zicht voor Mohoric en consorten, waardoor de spanning bij het trio Van der Poel, Van Aert en Pogacar bij het binnenrijden van Harelbeke te snijden was.

Pogacar probeerde twee keer weg te rijden, maar werd de eerste keer teruggehaald door Van Aert en de tweede keer door Van der Poel. De derde keer, op enkele honderden meters van de finishlijn, passeerde Van der Poel Pogacar al snel, maar moest de Nederlander uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Van Aert.

De bovenhand

„We gingen in de sprint gelijk aan, maar ik voelde dat ik de bovenhand had”, zei Van Aert na afloop bij Eurosport. „Ik heb een paar moeilijke weken gehad, dus deze overwinning doet me ontzettend deugd”, aldus de Belg. „Ik wist dat een korte sprint niet in mijn voordeel was. Ik heb geleerd van het verleden”, refereerde hij aan eerdere sprints waarin hij lang wachtte en geklopt werd door zijn rivaal Van der Poel.

In een spannende editie van de E3 Saxo Classic moest Van Aert enkele keren alles uit de kast halen om de aanvallen van Van der Poel en Pogacar te pareren. „Ik zat op de Oude Kwaremont even aan mijn limiet en moest op het steile stuk passen, maar kon er weer bij komen toen Mathieu en Tadej even naar elkaar keken. Daarna heb ik me geconcentreerd op de laatste sprint.”

De renner van Jumbo-Visma was ook vorig jaar al de sterkste in de E3 Classic, en behoorde deze editie met Van der Poel en Pogacar opnieuw tot de favorieten. De Belgische koers is een serieuze wedstrijd ter voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen van volgende week zondag.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zorgen voor een mooie finale in Harelbeke. Ⓒ ANP/HH

Van der Poel zei dat tegen het einde van de wedstrijd het beste bij hem eraf was. „Ik voelde me vrij goed vandaag. Ik was misschien iets te gretig onderweg. Ik wilde een lange finale om me klaar te stomen voor de Ronde van Vlaanderen van volgende week”, zei hij. „Dat is zeker gelukt. Ik was goed op alle beklimmingen, maar kwam in de sprint net tekort tegen Van Aert. Ik word liever vandaag geklopt dan volgende week. Ik had graag gewonnen, maar ik kan niet teleurgesteld zijn. Ik denk dat ik met een goed gevoel naar huis ga.”

Van Baarle valt

Dylan van Baarle moest na een val opgeven. De 30-jarige renner van Jumbo-Visma kwam met nog zo ’n 57 kilometer te gaan ten val op de Stationsberg en kon niet meer verder. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Van Baarle won eerder in februari Omloop Het Nieuwsblad, maar moest tijdens de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico opgeven met een blessure. De E3 was weer zijn eerste koers. Het was niet de enige pech voor de Nederlandse ploeg, die eerder in de race de Belg Tiesj Benoot en de Italiaan Edoardo Affini, die ook ten val was gekomen, al zag opgeven.

Cees Bol had zich vanwege ziekte op het laatste moment al moeten afmelden, waardoor zijn ploeg Astana met zeven in plaats van acht renners aan de koers begon.