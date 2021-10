Vervelend duel tussen FC Twente en Willem II kent geen winnaar

De tukkers kwamen rap op voorsprong in eigen huis. Dimitrios Limnios zette FC Twente na zes minuten op 1-0 na miscommunicatie bij een terugspeelbal van Ché Nunnely.

Dimitrios Limnios viert de 1-0. Ⓒ ANP Pro Shots

Willem II herpakte zich en kwam via dezelfde Nunnely op 1-1 in de 24e minuut. Daarna werd het in de eerste helft vooral een vervelend duel, met de nodige onnodige overtredingen. Dat leverde Twente binnen acht minuten drie keer een gele kaart op, waaronder een voor trainer Ron Jans.

Che Nunnely met de gelijkmaker. Ⓒ ANP Pro Sjots

Leidsman Jochem Kamphuis was de gebeten hond bij het publiek uit Enschede op dat moment. Wegens spreekkoren richting de arbiter moesten de fans toegesproken worden om daarmee te stoppen.

Het werd er niet beter op toen FC Twente-speler Ramiz Zerrouki in blessuretijd van de eerste helft een overtreding maakte en uit frustratie met de bal gooide. Het leverde hem een tweede geel, dus een rode kaart op.

Kwasi Wriedt dacht direct na rust de 1-2 aan te tekenen, maar het was buitenspel, tot opluchting van heel Enschede en omstreken. Michal Sadilek kreeg ook in de eerste helft al een gele prent, en speelde met vuur met twee overtredingen na rust. Werd er ook nog gevoetbald?

Nauwelijks, van beide kanten was het erg slordig. Het spel lag ook steeds maar weer stil. Willem II had dus een mannetje meer, maar daar was nauwelijks iets van te merken. Oliedom was dan dus ook de tweede gele kaart voor Willem II-speler Derrick Köhn, waarbij gezegd moet worden dat Ricky van Wolfswinkel slim ging liggen. Het was na 75 minuten weer tien tegen tien.

FC Twente drong in de slotfase nog wel aan, maar tot een goal kwam het niet meer. Door het gelijkspel staat Willem II, de ploeg van trainer Fred Grim, na 9 duels op een vierde plek. De tukkers na speelronde 9 zevende.