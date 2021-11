Premium Het beste van De Telegraaf

‘Het is soms frustrerend. Als je iets bereikt hebt, wil je door’ Nieuwe werkelijkheid bij FC Groningen valt Danny Buijs zwaar

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Danny Buijs Ⓒ ANP/HH

NIJMEGEN - Vorig jaar timmerde Danny Buijs met FC Groningen aan de weg en werd hij geprezen als een van de tactisch sterkste trainers in de Eredivisie. In plaats van verder te kunnen bouwen op de knappe zevende plek kreeg Buijs te maken met een massale leegloop, waardoor hij dit seizoen in de kelder van de Eredivisie ploetert. De nieuwe werkelijkheid valt Buijs zwaar.