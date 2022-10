YouTuber Bas Tietema start profploeg

Dit bedrijf was eerder een jaar hoofdsponsor van de KNWU en ook al eerder in het profpeloton aanwezig. Tietema is momenteel zelf renner bij Bingoal, een Belgische profformatie die hem voornamelijk aantrok vanwege zijn online populariteit. Hij gaat ook in zijn eigen team koersen.

Uit de stal van meerdere bestaande opleidingsteams zijn renners aangetrokken met de belofte dat ze in 2024 prof kunnen worden. Het gaat om onder anderen Martijn Budding (oud-renner van Roompot) en Hartthijs de Vries, die een contract van Roompot ooit vrijwillig inleverde vanwege persoonlijke problemen. Ook voormalig WorldTour-renner Harry Tanfield uit Groot-Brittannië wordt aan de ploeg gekoppeld. Oud-bondscoach Hugo Haak, die de baansprinters naar olympisch goud leidde, wordt genoemd als coach van de nieuwe formatie.

Roompot was tot en met 2019 het laatste Nederlandse professionele wielerteam dat op een niveau onder de WorldTour deel uitmaakte van het peloton. Via deze ploeg vonden verschillende renners de weg naar de WorldTour, onder wie Dylan Groenewegen.

Naast de nieuwe ploeg van Tietema denkt ook de Nederlandse formatie VolkerWessels erover in 2024 op het een na hoogste niveau te acteren, terwijl BEAT Cycling die ambitie al jaren heeft. Deze laatste twee teams zijn al enkele jaren op het continentale niveau actief.