Sport Kort: Bundesliga ook voor voetbalsters weer van start

Ook voetbalsters Bundesliga beginnen weer

08.36 uur: Als eerste grote voetbalcompetitie in Europa ging de Bundesliga afgelopen weekeinde weer van start en nu staat ook de Duitse vrouwencompetitie op het punt van beginnen. De Bundesliga voor voetbalsters wordt op 29 mei hervat, volgens nagenoeg hetzelfde protocol als bij de mannen. VfL Wolfsburg, de club van Oranje-international Dominique Bloodworth, koerst af op de vierde landstitel op rij.

"Ik ben heel blij dat de clubs gezamenlijk hebben besloten het seizoen voort te zetten. Dit is precies wat we nodig hebben in deze crisis", zegt voorzitter Fritz Keller van de Duitse bond DFB. "De hervatting van de Bundesliga voor vrouwen betekent weer een belangrijke stap richting een vorm van 'normaliteit' in het voetbal en in de samenleving. Onze competitie vertolkt hiermee een pioniersrol in het internationale vrouwenvoetbal."