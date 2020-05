Sport Kort: Milwaukee Bucks gelooft in hervatten van NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Milwaukee Bucks gelooft in hervatten van NBA

23.58 uur: Directeur Jon Horst van de Amerikaanse basketbalploeg Milwaukee Bucks heeft er alle vertrouwen in dat het seizoen van de NBA nog wordt uitgespeeld. "Ik geloof nog dat we op een veilige manier kunnen hervatten, met of zonder publiek", zei hij.

Milwaukee Bucks was de koploper in de Eastern Conference toen de Amerikaanse basketbalcompetitie twee maanden geleden vanwege het coronavirus werd stilgelegd. De ploeg had zich al geplaatst voor de play-offs.

De organisatie van de NBA kijkt nadrukkelijk naar Disney World als locatie om het seizoen af te maken. Het complex bevat niet alleen veel hotels, maar ook enkele basketbalhallen.

Ook de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS overweegt het seizoen voort te zetten in Disney World. Trainer Frank de Boer van Atlanta United vertelde onlangs dat daar concreet over gesproken wordt. Het voor publiek afgesloten resort beschikt over heel wat voetbalvelden.

Schaatsen: Internationale schaatsbond beslist voor september over kalender

21.27 uur: De internationale schaatsunie ISU beslist voor september of de eerste wereldbekerwedstrijden langebaan en shorttrack van het nieuwe winterseizoen doorgaan. Tien weken voor alle andere wedstrijden om de wereldbeker moet duidelijk zijn of de situatie veilig is vanwege het coronavirus.

De aanhoudende coronacrisis met bijbehorende gezondheidsrisico’s en reisrestricties hebben de internationale bond ertoe gebracht een zeskoppige werkgroep in te richten, die tot een goed oordeel moet komen of het veilig en verantwoord is om de wedstrijden om de wereldbeker door te laten gaan. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers uit de takken shorttrack en langebaan en een afgevaardigde uit de medische commissie.

De werkgroep zal onder meer gezondheids- en hygiënemaatregelen formuleren die voor het organiseren van een wereldbeker nodig zijn, maar zich ook bezighouden met de mogelijke consequenties als een wedstrijd afgelast wordt. Daarbij kan gedacht worden aan uitstel, maar ook verplaatsing van wereldbekerwedstrijden naar andere locaties. Ook de gevolgen voor selectieprocedures en de toekenning van startplekken voor grote toernooien vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep.

De eerste wereldbekerwedstrijden van het nieuwe schaatsseizoen staan gepland voor begin november. Tussen 6 en 8 november rijden de shorttrackers in Montréal, een week later starten de langebaanschaatsers in het Poolse Tomaszów Mazowiecki hun internationale campagne.

Nederland heeft voor komend seizoen drie internationale wedstrijden toegewezen gekregen. Dit zijn het EK allround & sprint, de wereldbekerfinale langebaan en het WK shorttrack in Rotterdam.

Voetbal: Nieuw stadion AC Milan en Internazionale stap dichterbij

20.06 uur: De Italiaanse erfgoedautoriteit heeft geen problemen met de sloop van San Siro, het stadion waar Internazionale en AC Milan alle thuisduels afwerken.

Met die uitspraak komt de bouw van een nieuw stadion dichterbij. Beide clubs hebben plannen voor een onderkomen van 60.000 toeschouwers, op de plek waar San Siro nu staat. Het hele project gaat naar schatting 1,2 miljard euro kosten.

San Siro is gebouwd in 1926. De clubs en de gemeente Milaan zijn al maanden in gesprek om het verouderde stadion te vervangen door een nieuwe voetbaltempel. Mogelijk blijft de huidige voorgevel van het stadion wel intact.

Voetbal: VVV-Venlo neemt huurling Gelmi definitief over

15:25 uur VVV-Venlo heeft verdediger Roy Gelmi definitief overgenomen van het Zwitserse FC Thun. De Venlose eredivisionist huurde de 1,88 meter lange centrale verdediger, die zowel de Zwitserse als de Nederlandse nationaliteit bezit, sinds de winterstop. Mede door het voortijdige einde van de competitie vanwege de coronacrisis kwam Gelmi slechts tot drie optredens.

Gelmi (25) tekent in Venlo een contract voor twee jaar met een optie voor nog één extra seizoen. „Ik kwam op de laatste dag van de transfermarkt binnen in een periode dat de ploeg zeer goed draaide. Gelukkig heb ik uiteindelijk ook mijn steentje kunnen bijdragen en hebben we ons gehandhaafd in de eredivisie”, aldus Gemli.

Zwemmen: WK kortebaan uitgesteld

10.32 uur: De mondiale zwemfederatie FINA heeft de WK kortebaan in de Verenigde Arabische Emiraten een jaar uitgesteld. Het evenement zou aan het einde van dit jaar worden gehouden in het 25 meterbad van Abu Dhabi, maar is vanwege de coronapandemie verplaatst naar 13 tot en met 18 december 2021. Eerder werden al de EK en de WK langebaan verplaatst.

De strijd om de Europese titels zou in eerste instantie in mei dit jaar plaatsvinden, maar werd kort na het uitbreken van de coronacrisis al verplaatst naar augustus. Begin deze maand besloot de Europese zwembond om de EK door te schuiven naar mei volgend jaar, twee maanden voor de eveneens uitgestelde Olympische Spelen van Tokio. De WK langebaan zijn verschoven van de zomer van 2021 naar mei 2022.

De FINA houdt op 5 juni 2021 in Doha een congres voor alle leden. Onderdeel van het congres is de bestuursverkiezing voor de periode 2021-2025. De nieuwe bestuursleden beginnen direct na de Spelen van Tokio.

Ook voetbalsters Bundesliga beginnen weer

08.36 uur: Als eerste grote voetbalcompetitie in Europa ging de Bundesliga afgelopen weekeinde weer van start en nu staat ook de Duitse vrouwencompetitie op het punt van beginnen. De Bundesliga voor voetbalsters wordt op 29 mei hervat, volgens nagenoeg hetzelfde protocol als bij de mannen. VfL Wolfsburg, de club van Oranje-international Dominique Bloodworth, koerst af op de vierde landstitel op rij.

„Ik ben heel blij dat de clubs gezamenlijk hebben besloten het seizoen voort te zetten. Dit is precies wat we nodig hebben in deze crisis”, zegt voorzitter Fritz Keller van de Duitse bond DFB. „De hervatting van de Bundesliga voor vrouwen betekent weer een belangrijke stap richting een vorm van ’normaliteit’ in het voetbal en in de samenleving. Onze competitie vertolkt hiermee een pioniersrol in het internationale vrouwenvoetbal.”