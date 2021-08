Estavana Polman geniet en waarschuwt: ’Oppassen voor de valkuil’

Estevana Polman is er in Tokio niet bij vanwege een gescheurde kruisband. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Estavana Polman zag haar ploeggenootjes verliezen van handbalgrootmacht Noorwegen (27-29), maar wees vooral op het goede spel van de Nederlandse handbalsters tijdens deze Zomerspelen. „Het is jammer dat ze verloren, want dat had niet gehoeven. Maar iedereen in de ploeg speelt echt heel goed, ik zit te genieten. Al wordt het oppassen voor de valkuil.”