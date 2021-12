Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse media onder indruk van zegereeks Amsterdammers ‘Interesse ManUtd en ManCity in Erik ten Hag’ na honderd procent score van ’stoomwals’ Ajax

Gezien zijn prestaties lijkt het een kwestie van tijd voordat Erik ten Hag naar een Europese topclub vertrekt. Ⓒ ProShots

Door de zegereeks van Ajax in de Champions League staan de Amsterdammers net als twee seizoenen geleden weer volop in de schijnwerpers in Europa. Met name trainer Erik ten Hag en topschutter Sébastien Haller worden uitgelicht in de Europese media.