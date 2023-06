KNVB versoepelt regels rond staken wedstrijden iets

De KNVB doet die aanpassing omdat supporters in sommige gevallen ook misbruik maakten van de in april ingevoerde strengere regels. Zo waren fans van FC Groningen er halverwege mei in de thuiswedstrijd tegen Ajax bewust op uit om het duel te laten staken.

Sinds de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax, waarbij Ajax-middenvelder Davy Klaassen op zijn hoofd werd geraakt door een voorwerp uit het publiek, wordt een wedstrijd stilgelegd als er vanaf de tribunes iets op het veld komt. Gebeurt dat daarna nogmaals, dan wordt de wedstrijd gestaakt. Als een speler of scheidsrechter wordt geraakt, dan volgt direct staking.

De KNVB houdt, op de ene aanpassing na, vast aan die strengere regels, werd dinsdag duidelijk op de algemene vergadering betaald voetbal.

Sneller geel voor voetballers en trainers bij onsportief gedrag

Spelers en trainers in het Nederlandse betaalde voetbal krijgen voortaan sneller een gele kaart als ze zich misdragen.

„Onsportief gedrag van spelers en trainers in het betaald voetbal was de laatste tijd te vaak onderwerp van gesprek, terwijl zij een voorbeeld zijn voor amateurs, jeugd en supporters”, meldt de KNVB. „Dit is geëvalueerd en alle betrokken partijen waren eenduidig: we moeten deze trend stoppen. Er moet harder worden opgetreden als spelers elkaar duwen, trekken, schelden of met hun hoofden tegen elkaar staan. Er zijn grenzen aan wat spelers en trainers tegen een scheidsrechter kunnen zeggen. Binnen de bestaande regelgeving zullen de scheidsrechters in deze situaties sneller een gele kaart trekken. Daarnaast zullen de clubs over dit onderwerp in gesprek gaan met de spelers en trainers.”