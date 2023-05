Premium Het beste van De Telegraaf

’Naar je kind kijken is heel stressvol’ Oud-winnaar KLM Open Maarten Lafeber stoomt zoon Guus klaar voor de golftop

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Vader Maarten Lafeber en zoon Guus op golfbaan The International. „Hij lijkt veel op mij qua spel en hij heeft inderdaad nog meer gevoel dan ik.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Maarten Lafeber speelde twee jaar terug zijn laatste KLM Open, maar toch is deze editie speciaal. Exact 20 jaar geleden won de Brabander het toernooi, waarmee hij zijn loopbaan maar ook het toenmalige Dutch Open een flinke zet in de rug gaf. Als bondscoach stoomt hij nieuw talent klaar dat in zijn voetsporen kan treden. Niet geheel toevallig behoort zoonlief Guus (15) tot zijn mogelijke opvolgers.