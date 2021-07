Duitse international Kira Horn naar hockeysters Amsterdam

De verdedigster is geen onbekende voor de ploeg van Robert Tigges. In april kwam ze in het Wagener Stadion tijdens de Euro Hockey League met de Hamburgse hockeysters nog in actie tegen haar nieuwe club.

Horn speelt sinds 2019 in het Duitse nationale elftal, deze zomer in Tokio tijdens de Olympische Spelen de grote concurrent van toernooifavoriet Oranje. Met die Danas legde Horn begin juni tijdens het Europees Kampioenschap in het Amsterdamse Bos beslag op de tweede plaats. Tijdens de eindstrijd was Nederland met 2-0 te sterk.

Kira Horn in actie. Ⓒ BSR Agency

Coach Tigges, die na het afgelopen seizoen sterspeelster Eva de Goede naar HGC zag vertrekken, over zijn nieuwe aanwinst: „Kira is een erg goede verdedigster. Ze is goed in mandekking en ontzettend snel en wendbaar. Een speelster die mij altijd al opviel als ik naar de Duitse vrouwen zat te kijken.”

Voor Horn komt een droom uit: „Het is een ongelooflijke eer dat ik voor zo’n grote club mag spelen in de sterkste competitie ter wereld. Ik kijk er naar uit om mijn nieuwe ploeggenoten te ontmoeten. Daarnaast ben ik supergemotiveerd om met Amsterdam prijzen te winnen.”

Amsterdam kende een teleurstellend seizoen. De ploeg werd door Den Bosch beroofd van zowel de landstitel als de Europese titel.