FC Barcelona wil ’ten koste van alles’ Lionel Messi behouden

„Het is onze bedoeling een nieuw elftal rond hem op te bouwen. We gaan zo snel mogelijk in gesprek”, zei technisch directeur Ramón Planes tegen Spaanse media.

„Messi heeft nog een contract bij ons”, vervolgde Planes. „Maar daarover gaat de discussie niet. De combinatie van deze speler en deze club heeft zoveel voetballiefhebbers ongelooflijk veel plezier bezorgd, dat we de samenwerking willen voortzetten. Op dit moment zoeken we naar de beste oplossing voor Messi én voor Barcelona.”

Eerder al gaf de nieuwe trainer Ronald Koeman aan graag met de Argentijn verder te willen.