FC Utrecht-trainer René Hake houdt vast aan keeper Eric Oelschlägel

„Oelschlägel heeft het goed gedaan. Hij straalt ook een bepaalde rust uit. Hij heeft een stoïcijnse en betrouwbare indruk achtergelaten. Er is voor mij geen reden om te veranderen”, aldus Hake.

Het is voor Paes de tweede keer dit seizoen dat hij zijn basisplaats kwijtraakt door fysieke malheur. Eerder werd de doelman getroffen door corona en besloot de toenmalige FC Utrecht-trainer John van den Brom om vast te houden aan Thijmen Nijhuis, toen Paes weer hersteld was.

Na het vertrek van Van den Brom koos Hake weer voor Paes, maar die moet nu de oorspronkelijk als derde doelman binnengehaalde Oelschlägel voor zich dulden. „Dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Het is voor hem heel vervelend. Dat begrijp ik, maar dat hoort ook bij het leven. Dit keer was het door een ongeluk. De protocollen schrijven voor dat je bepaalde processen moet volgen, voordat je weer aan de bak mag. In de tussentijd hebben we een aantal wedstrijden gespeeld, waarin Eric een goede indruk heeft gemaakt. Voor ons is er geen aanleiding om dat te veranderen.”