Schone taak voor Kluivert na soap bij PSV

Kluivert zal ongetwijfeld een stevig gesprek voeren met Valdes, oud-doelman van FC Barcelona, die het duel om de derde en vierde plek met het Engelse Everton liet cancelen. Tot onbegrip overigens van zijn spelers en de rest van de staf. Kluivert kennende zal hij niet blij zijn met de eenmansactie van de trainer, zeker omdat Barcelona in Nederland hoog aanzien geniet.

Smet op reputatie

Barcelona, dat werd uitgeschakeld door latere winnaar Internazionale (PSV verloor de in 1-1 geëindigde finale na strafschoppen), behoort al jaren tot de meest trouwe (en graag geziene) gasten van het toernooi. De club deed al voor de tiende keer mee en het besluit van Valdés is een flinke smet op de reputatie als deelnemer.

De voormalig goalie kwam enkele uren later met een statement via zijn eigen Instagram-account, waarin hij sprak van een ’persoonlijke beslissing’ die ’uitsluitend gebaseerd is op het beschermen van de gezondheid van mijn jonge spelers’. Valdes gaf aan ontevreden te zijn over de rusttijd van een uur tussen de halve en troostfinale. Terwijl de selectie groot is, er zes wisselmogelijkheden zijn en de wedstrijdjes slechts twee keer 30 minuten duurden. Een onzinnige actie van Valdes, die veel teweegbracht en de goede naam Barcelona in diskrediet bracht. Daarmee is een schone taak weggelegd voor Kluivert, die bovenal Ajacied is, maar ook een verleden heeft bij FC Barcelona en een seizoen voor PSV speelde.